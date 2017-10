V Bratislave začnú stavať svetelnú križovatku Hodonínska-Vrančovičova

Na ilustračnej snímke pohľad na bratislavský Lamač. Foto: TASR - Renáta Minová Foto: TASR - Renáta Minová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Doprava na hlavnom ťahu v bratislavskom Lamači sa skomplikuje. V sobotu (7.10.) začnú s výstavbou semaforov na križovatke Hodonínska-Vrančovičova.Vicestarosta Lamača Lukáš Baňacký pripomenul, že križovatka je jedným z dopravne najexponovanejších bodov v mestskej časti a tiež aj miestom niekoľkých tragických nehôd.zdôraznil Baňacký.Kým prinesie stavba, odhadovaná na päť mesiacov, želateľný výsledok, motoristi budú musieť strpieť obmedzenia. Počas prvých dvoch dní (7. - 8.10.) bude doprava presmerovaná do jedného jazdného pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. V druhej etape, ktorá sa začne od pondelka (9.10.) a mala by trvať do vianočných sviatkov, sa ráta s obojsmernou premávkou a obmedzením maximálnej rýchlosti. V tretej etapa sa uskutoční asfaltovanie a dokončovacie práce.doplnil lamačský vicestarosta.Náklady na výstavbu podľa zverejnenej zmluvy na stránke Generálneho investora Bratislavy (GIB) dosiahnu 819.750 eur. Okrem vybudovania svetelnej signalizácie a rozšírenia Hodonínskej ulice bude súčasťou prác aj vybudovanie novej zastávky MHD, odvodnenie komunikácií, vybudovanie nových priechodov pre chodcov i rekonštrukcia priľahlých chodníkov.