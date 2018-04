V bratislavskej Dúbravke bude zápis prvákov v stredu a štvrtok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 13. apríla (TASR) – Zápis prvákov do základných škôl (ZŠ) pre školský rok 2018/2019 pripravuje bratislavská Dúbravka na stredu a štvrtok 18.-19. apríla v čase od 15.00 do 18.30 h.pripomína hovorkyňa mestskej časti Bratislava-Dúbravka Lucia Marcinatová.Počas uvedených dni sa môžu na školách informovať aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. Na zápis potrebuje zákonný zástupca prváka občiansky preukaz, rodný list alebo výpis dieťaťa z knihy narodených.Dúbravka má štyri ZŠ (Beňovského, Sokolíkova, Nejedlého, Pri kríži) zriaďované mestskou časťou a tri (špeciálna, súkromná, britská) patriace iným zriaďovateľom. Miestne zastupiteľstvo určilo štyri školské obvody pre ZŠ podľa ulíc a trvalého bydliska obyvateľov. Rodič môže zapísať dieťa na ktorúkoľvek ZŠ, tie však musia prioritne prijímať žiakov podľa školských obvodov. O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ najneskôr do 15. júna.upozorňuje Marcinatová.