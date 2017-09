V bratislavskej Petržalke by už teplo mali mať všetky domácnosti

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) – V bratislavskej Petržalke by už mali mať v týchto dňoch všetky domácnosti teplo. Týka sa to takmer 40.000 domácností, do ktorých teplo a teplú vodu dodáva spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s. Tá však svojim odberateľom stále odporúča, aby si nezabudli skontrolovať technický stav svojich vykurovacích zariadení a aby odvzdušnili radiátory priamo v bytoch. Pre TASR to uviedla senior manažérka pre komunikáciu a marketing spoločnosti Lucia Burianová.povedala Burianová. Zároveň ale doplnila, že technici spoločnosti v posledných dňoch intenzívne pracovali na odstraňovaní problémov v dodávke tepla na strane koncových odberateľov. To potvrdil aj pracovník dispečingu, na ktorý sa minulý týždeň obracalo mnoho obyvateľov. Napriek chladnejšiemu počasiu sa totiž v niektorých domácnostiach nekúrilo ešte ani v piatok (22.9.).Spoločnosť začala v mestskej časti s postupným spúšťaním sústav ústredného kúrenia, a teda s vykurovaním, v stredu (20.9.). A to jednak na základe vývoja vonkajšej priemernej teploty, ako aj na základe požiadaviek samotných koncových spotrebiteľov.podotkla Burianová.Vykurovacia sezóna sa na základe Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR z roku 2005 začína spravidla 1. septembra a trvá do 31. mája. Nakoľko sa ale počasie a vonkajšie teploty líšia každý rok, dodávatelia tepla spustia vykurovanie v závislosti od vývoja priemernej dennej teploty. Teplo začínajú dodávať za predpokladu, že vonkajšia priemerná denná teplota klesne pod 13 stupňov Celzia aspoň dva dni po sebe a predpoveď počasia nenasvedčuje tomu, že by sa malo otepliť. Vyhláška však umožňuje spustiť vykurovanie aj pri vyšších vonkajších teplotách, v takom prípade je ale potrebná dohoda v zmysle predmetnej vyhlášky.