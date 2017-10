V bratislavskej Petržalke opravujú podchody pre peších

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 1. októbra (TASR) – Hlavné mesto postupne obnovuje podchody pre peších. Po zabezpečení nového osvetlenia v podchode na Hodžovom námestí sa aktuálne opravujú petržalské podchody na Záporožskej ulici a na Dolnozemskej ceste. Práce by mali byť ukončené do konca novembra. TASR o tom informovala Veronika Šafáriková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.Hlavné mesto s opravou dvoch petržalských podchodov začalo v druhej polovici augusta. V rámci oboch podchodov sa zrenovovali steny, spravili sa nové omietky a nátery. Nanovo natreté a vyčistené boli aj stropy v podchodoch a lokálne sa vyspravili aj betónové sokle pri vstupoch.priblížila Šafáriková.V záverečnej etape renovácie týchto podchodov sa podľa jej slov opravia podlahy vo vstupoch – rampách pre imobilných občanov a kočíky. Následne prebehnú čistiace práce, v rámci ktorých sa vyčistia podlahy v podchodoch a schodiská. Termín ukončenia prác je plánovaný do konca novembra. V budúcom roku mesto plánuje renováciu ďalších dvoch petržalských podchodov.Hlavné mesto chce postupne vymeniť aj svietidlá vo všetkých bratislavských podchodoch. Výmenou starých svietidiel za nové sa už zvýšil komfort cestujúcich aj na zastávkach na Patrónke, kde bolo v letných mesiacoch vymenených 69 kusov svietidiel.