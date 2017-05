V bratislavskej Petržalke postavia štyri polyfunkčné bytové domy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 28. mája (TASR) – Na Úderníckej ulici v bratislavskej mestskej časti Petržalka sa pripravuje výstavba polyfunkčných bytových domov Smartti. Ide o komplex štyroch objektov na spoločnej podzemnej garáži. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť YIT Slovakia predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).Územie má rozlohu 7774 m2, je v tvare písmena L a v súčasnosti sa nevyužíva. Zo severu je ohraničené lineárnym dvojpodlažným objektom Evanjelického lýcea v Bratislave a Strednej obchodnej školy technickej. Z južnej strany je v dotyku s penziónom a skladovým areálom. Zo západu susedí s objektmi ministerstva vnútra a z východnej strany s nezastavanými pozemkami vo vlastníctve spoločnosti Hydronika Nova.Stavba sa pravdepodobne uskutoční v dvoch časových etapách. V prvej etape budú vybudované objekty A, B a C, v druhej objekt D. Dva krajné objekty (A a C) sú navrhnuté ako päťpodlažné, stredný objekt (B) by mal mať štyri podlažia. Dlhší šesťpodlažný objekt D je orientovaný pozdĺž východnej strany pozemku.Navrhovateľ predpokladá vybudovanie podlahovej plochy vo výmere 10.092 m2, z toho 7022 m2 pre bývanie a 3070 m2 pre občiansku vybavenosť. Objekty A, B a C budú mať výlučne bytovú funkciu a D bude polyfunkčný objekt s administratívou, apartmánmi a bytmi.Bytové domy majú navrhnuté jedno spoločné podzemné podlažie garáží s kapacitou 131 parkovacích miest. Hlavný prístup do podzemnej garáže bude z Úderníckej ulice. Spolu so 45 státiami na povrchu má byť k dispozícii celkovo 176 parkovacích miest.uvádza spoločnosť YIT Slovakia v zámere.Začiatok výstavby je naplánovaný na prvý štvrťrok 2018 a prevádzka by sa mala spustiť o dva roky neskôr. Orientačné náklady vyčíslil investor na 9 miliónov eur bez DPH.