V bratislavskej Petržalke zahynul 17-ročný mladík po páde do šachty

Bratislava 9. januára (TASR) - Na Úderníckej ulici v bratislavskej Petržalke prišiel v utorok o život 17-ročný mladík. Stalo sa tak po tom, ako spadol do zle zabezpečenej šachty. Píše o tom webová stránka tvnoviny.sk.Podľa informácií portálu si mal tínedžer skracovať cestu do práce. Pracoval v pekárni. Cestou sa však prepadol do šachty s vodou, ktorá údajne nebola dobre zabezpečená. Mali na nej byť len dosky, ktoré sa pod chlapcom prepadli.