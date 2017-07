V bratislavskej Petržalke zrekonštruujú časť Bratskej ulice

Ilustračná snímka sídliska Petržalka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júla (TASR) – V bratislavskej Petržalke sa v piatok 28. júla o 9.00 h začne rekonštrukcia pravého jazdného pruhu Bratskej ulice, a to v úseku od nadjazdu nad Panónskou po zastávku Jiráskova. Práce by mali byť podľa predbežných informácií ukončené do pondelka 31. júla do 5.00 h.Nový asfaltový povrch by malo dostať zhruba 1330 štvorcových metrov komunikácie. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke.Premávka bude po celý čas rekonštrukcie usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.