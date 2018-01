V bratislavskej Starej tržnici osadili zvukoizolačné sklá

Stará tržnica v Bratislave. Foto: TASR/Tomáš Halász Stará tržnica v Bratislave. Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 29. januára (TASR) – V Starej tržnici na Námestí SNP v Bratislave osadili zvukoizolačné sklá na všetkých oknách smerujúcich do Nedbalovej ulice. Z hľadiska prieniku hluku z budovy do okolia išlo o najviac problematické miesto, a práve od obyvateľa z tejto ulice pochádzala najzávažnejšia sťažnosť na hluk. Občianske združenie Aliancia Stará tržnica, ktorá budovu prevádzkuje, zatiaľ musí stále rešpektovať limity stanovené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave začiatkom roka 2017, ktoré znamenajú obmedzenie koncertných podujatí."Zvukové odizolovanie okien je jedným z viacerých opatrení, ktoré majú podľa projekčných výpočtov parametre budovy vylepšiť. Reálny vplyv osadenia skiel na hluk je však možné posúdiť až po vykonaní nových meraní," povedala pre TASR Denisa Chylová z Aliancie Stará tržnica.Združenie podotýka, že aj tak nejde o komplexné vyriešenie problému s hlukom a ani v budúcnosti nebude možné organizovať v Starej tržnici koncerty so zvýšenou úrovňou hluku. Technické riešenie na úplné hlukové odizolovanie budovy totiž nie je stavebne ani ekonomicky reálne. "Radi by sme mali v Starej tržnici multifunkčný priestor, ale určite nie na úkor zníženia kvality života našich susedov. Prevádzkové limity Starej tržnice preto určite ostanú aj v budúcnosti," spresnila Chylová.Aliancia Stará tržnica zareagovala na novú situáciu počas roku 2017 najmä úpravou programovej štruktúry. Čoraz viac dní zaberajú podujatia, ktoré majú trhový charakter. "Podarilo sa etablovať napríklad trh zameraný na výrobky pre deti a mamičky, hobby dizajn, pripravujeme trojdňový vinársky festival, remeselné trhy a ak pôjde všetko podľa plánu, tak budeme mať i vianočné trhy," podotkla Chylová s tým, že pokračujú v zdokonaľovaní pravidelného sobotného potravinového trhu a súčasnou stratégiou Starej tržnice je orientácia na akcie, ktoré tržnicu robia tržnicou.V Starej tržnici sa v minulosti konalo množstvo koncertov rôzneho žánru. Regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa medializovaných informácií však nakázal na základe sťažnosti jedného z obyvateľov zmerať dodržiavanie limitov hluku. Prekročenie noriem sa minulý rok potvrdilo, preto sa prestalo s organizáciou hlučných hudobných podujatí.