V bratislavskej Záhorskej Bystrici majú záujem voliť aj prvovoliči

Na snímke vľavo prvovolič Marián. 4. novembra 2017. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) – V bratislavskej Záhorskej Bystrici prichádzajú k volebným urnám v sobotňajších voľbách do orgánov samosprávnych krajov aj tí, ktorí majú takúto príležitosť prvýkrát. Stredoškoláci Natália, Nina i Peter prišli voliť s presvedčením, že i v záujme mladých ľudí je vyjadriť hlasovaním svoj názor na to, kto a ako by mal viesť Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v budúcnosti.povedala pre TASR Natália Macašková. Nina Jašková priznala, že v okruhu jej kamarátov je veľká vôľa zúčastniť sa na týchto voľbách. Spolu s Natáliou sa zhodujú v tom, že problémom Bratislavského kraja je najmä stav verejnej dopravy, vrátane bratislavskej MHD ako článku integrovaného dopravného systému.zdôraznila Natália. Podľa Niny je problém i v nedostatočnej kapacite ciest. "Bratislava sa rozrastá príliš rýchlo, cesty na to nie sú dimenzované a ani intenzita verejnej dopravy na nárast obyvateľov nedokáže reagovať," povedala.I Ninin spolužiak Peter Majerčík prišiel voliť, aby podporil zmenu v kraji.uviedol pre TASR.V Záhorskej Bystrici voliči prichádzajú priebežne.povedala pre TASR Božena Kubíková z Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. Do 22.00 h, dokedy sú otvorené volebné miestnosti, môže v tejto časti Bratislavy voliť 4092 oprávnených voličov, z toho 151 prvovoličov. Záhorská Bystrica tvorí spolu s ďalšou bratislavskou mestskou časťou Lamač desiaty volebný obvod v BSK. V zastupiteľstve ho bude zastupovať jeden poslanec.Celkovo môže v 17 mestských častiach Bratislavy zahlasovať o personálnom obsadení orgánov BSK 402.773 oprávnených voličov. Volia v 403 volebných okrskoch v rámci 11 volebných obvodov.