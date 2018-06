V bratislavskej zoo sa narodili viaceré mláďatá a pribudli diviaky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 9. júna (TASR) – Zvieracie osadenstvo v bratislavskej zoologickej záhrade (ZOO) sa opäť rozrástlo. Uplynulé jarné mesiace apríl a máj priniesli so sebou nielen narodenie niekoľkých mláďat, vrátane historicky prvého odchovu diviakov visajanských na Slovensku, ale niektorí noví obyvatelia pricestovali zo zahraničných zoologických záhrad.Prvé mláďa vzácnych diviakov visajanských sa narodilo koncom apríla.priblížila Alexandra Ritterová z oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Bratislava. Najbližšie sa takýto druh diviakov nachádza v ZOO Děčín a ZOO Ostrava, kde už sa odchovy podarili.Diviaky visajanské žijú len na Filipínskych ostrovoch, sú však kriticky ohrozeným druhom a na väčšine ostrovov sa už kvôli masívnemu odlesňovaniu podľa Ritterovej ani nenachádzajú. Okrem obmedzovaniu ich životného priestoru sú ohrozené aj lovom pre nízkotučné a nízkocholesterolové mäso, počet klesá aj z dôvodu ich kríženia s inými druhmi diviakov.vysvetlia Ritterová.Osadenstvo sa rozrástlo aj v prípade antilopy nilgau, ktorá je najväčšou ázijskou antilopou. Prirodzene sa vyskytuje v trávnatých oblastiach Indie, Nepálu a Pakistanu a jej pomenovaniepochádza z hindčiny a v preklade znamenápodotkla Ritterová.V máji sa narodil samček lamy krotkej. Lamy sa pritom dodnes často chovajú ako domáce zvieratá na mäso, srsť alebo nosenie ťažkého nákladu, kastrovaný samec dokonca môže strážiť stádo oviec alebo kôz.doplnila Ritterová.V rovnaký mesiac prišiel na svet aj samček ťavy dvojhrbej. Ťavy sú známe tým, že dokážu vydržať dlhšie bez vody. Umožňuje to tvar ich červených krviniek, ktorý je oválny, takže sa môže rozpínať, a ťava môže vypiť veľké množstvo vody naraz bez toho, aby krvinky praskli.povedala Ritterová.Okrem toho bratislavská ZOO priviezla aj nový druh, a to kozorožce alpské. Ročného samca doviezla zo Zooparku Chomutov, ročnú samicu zo ZOO Salzburg a druhú samicu zo ZOO Hoyerswerda, ktorá svoje prvé narodeniny oslávi koncom júna.Kozorožce sú výborní skokani a skvelí horolezci, čo im umožňuje ľahko sa pohybovať v strmom, nedostupnom teréne. Výrazné u samcov sú najmä ich zahnuté rohy, ktoré môžu dorastať do dĺžky jedného metra a vážiť 15 kg.V 19. storočí boli tieto kozorožce v mnohých lokalitách výskytu vyhubené.priblížila Ritterová s tým, že jedince boli vypúšťané aj do horských oblastí Bulharska a Slovinska, kde sa pôvodne nevyskytovali.