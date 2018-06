V Bratislavskom a Trnavskom kraji zasahovali hasiči do noci 330-krát

Na snímke hasičské auto vyráža na výjazd počas silných búrok v Bratislave 6 júna 2018. Foto: TASR/Jakub Kotian Na snímke hasičské auto vyráža na výjazd počas silných búrok v Bratislave 6 júna 2018. Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 7. júna (TASR) - Viac ako 330 zásahov mali hasiči do nočných hodín v Bratislavskom a Trnavskom kraji, a to v súvislosti so stredajším (6.6.) prívalovým dažďom.V Bratislavskom kraji bolo zaznamenaných 200 udalostí, z toho 180 v hlavnom meste. V Trnavskom kraji zasahovali hasiči najčastejšie v Dunajskej Strede, kde sa počet výjazdov priblížil k stovke.Od 13. hod. bolo na operačné stredisko prijatých viac ako 990 hovorov v rámci SR (z toho viac ako 630 v Bratislavskom kraji).