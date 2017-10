V bratislavskom divadle Ticho a spol. budú v októbri dve premiéry

Ilustračné foto Foto: www.facebook.com Foto: www.facebook.com

Bratislava 10. októbra (TASR) – Vo svojej začínajúcej sa ôsmej sezóne bratislavské divadlo Ticho a spol. uvedie 13. októbra premiéru monodrámy Jašek.na dnešnej tlačovej konferencii povedal režisér Robo Horňák.Inscenácia v rámci dramaturgie tohto divadla prináša slovenskému divákovi netradičný žáner a špecifickú poetiku, ktorá v sebe nesie univerzálne a v súčasnosti výsostne aktuálne spoločensko-sociálne témy v symbióze s unikátnym exkurzom do ľudského vedomia a podvedomia. Jašek je mozaikou tragikomických situácií zo života sympaticky čudáckej herečky Magdy Klimkovej uväznenej v súkolí svojich túžob a povinností. Na jednej strane herečka túžiaca neustále hrať a tvoriť, na druhej strane milujúca matka pripravená pre svoje jediné dieťa obetovať aj to posledné, čo jej ešte z nej samej ostalo. Hra plná humoru je pútavý príbeh ženy, ktorá sa sledom neočakávaných životných situácií ponára do hlbokej priepasti svojho vnútra, no zároveň aj do čarovného sveta plného hravosti, fantázie a kúziel, aký dokáže vytvoriť iba čistá láska medzi matkou a jej neobyčajným synčekom.uviedla dramaturgička divadla Miroslava Košická.Podľa nej platforma nezávislých divadiel pôsobiacich v Ticho a spol. sa do konca roka 2017 rozrastie o dvoch nových členov. Prvým je divadlo Veteš, ktoré predstaví svoju odborne i divácky úspešnú experimentálnu inscenáciu Cirkus Šardam.Druhým je novovzniknutý súbor Prvý plán tvorený mladými divadelníkmi ako Dáša Krištofovičová, Ján Tomandl, Michal Belej. Tí vďaka svojim predošlým inscenáciám (Etogramy, Ďakujem ti pekne, veľký mozog...) sú známi širšiemu publiku aj odbornej verejnosti. Medzi plnohodnotných členov vstúpia v decembri 2017 premiérou autorskej inscenácie Vegánska apokalypsa, kde sa predstavia herci Anna Rakovská, Peter Tilajčík a Martin Kollár.