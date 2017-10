V bratislavskom Kine Mladosť sa začína festival KolNoa.doc

Ilustračná snímka. Foto: Facebook Foto: Facebook

Bratislava 24. októbra (TASR) - V bratislavskom Kine Mladosť sa v utorok začína festival izraelského dokumentárneho filmu KolNoa.doc. Druhý ročník festivalu, ktorého hlavnou témou je 70. výročie štátu Izrael, otvorí izraelsko-francúzsko-nemecká koprodukčná snímka Ben-Gurion z dielne režiséra Yariva Mozera o dlhoročnom premiérovi a spoluzakladateľovi štátu Izrael Davidovi Ben Gurionovi.KolNoa.doc Bratislava premietne v slovenskej kinopremiére celkovo päť izraelských dokumentov. Dva z nich sa zaoberajú súčasnosťou. Režisérka Laura Bialis vo svojej snímke Rock v nárazníkovej zóne zavedie divákov na hranice pásma Gazy, kde leží Sderot, mesto robotníkov a rockových hudobníkov. Aj napriek tomu, že roky trpia život pod paľbou rakiet Hamasu, ľudia zo Sderotu odolávajú. Film prináša osobný pohľad bežných ľudí žijúcich na hranici nekonečnej vojny, ako aj silné životné príbehy a umenie hudobníkov, ktorí sa snažia tvoriť kvalitnú hudbu v konfliktnej zóne.V dokumentárnej snímke Právo na lásku jej režisér Dan Wasserman približuje pozoruhodný život dohadzovačky Tovy. Napriek tomu (alebo možno práve pre to), že je paralyzovaná pre svalovú dystrofiu, sa Tova špecializuje na vyhľadávanie partnerov pre ľudí so zdravotným postihnutím. Jej rodičovský prístup vedie k jedinečnému štýlu dohadzovania, vďaka ktorému je veľmi úspešná, dala dohromady vyše 550 manželských párov.Festival potrvá do 26. októbra. Filmy sa premietajú v originálnej jazykovej verzii s anglickými a elektronickými slovenskými titulkami. Podujatie organizuje veľvyslanectvo štátu Izrael v SR. TASR informovala za organizátorov Katarína Nováková.