V bratislavskom komplexe Eurovea 2 má vyrásť 46-podlažná budova

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) - V plánovanom polyfunkčnom komplexe Eurovea 2 v Bratislave má vyrásť 46-podlažná budova, ktorá bude jedna z výškových dominánt hlavného mesta. Navrhované je aj prepojenie električkových tratí od Šafárikovho námestia cez Pribinovu a Košickú do Ružinova s alternatívnym odbočením v smere Zimný prístav – Vrakuňa a Mlynské Nivy. Informuje o tom developer komplexu J&T Real Estate.Projekt je momentálne vo fáze posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA) a pokračuje proces k vydaniu územného rozhodnutia. Územie novej výstavby je ohraničené zo severu Pribinovou ulicou, z východu Mostom Apollo, zo západu bytovým objektom existujúceho komplexu Eurovea a z juhu nábrežnou líniou Dunaja.Hlavnú časť polyfunkčného projektu Eurovea 2 bude tvoriť podľa developera spolu šesť stavieb, a to rozšírenie nákupného centra, podzemná garáž, bytový dom na nábreží, dve administratívne budovy a obytná veža. Druhá etapa má priniesť pokračovanie výškovo primeranej mestskej zástavby, čím nadviaže na vzhľad už existujúcej zástavby, s pozvoľným zvyšovaním smerom k Mostu Apollo.spresňuje predseda predstavenstva J&T Real Estate Peter Korbačka.Polyfunkčný komplex má nadväzovať a dopĺňať urbanistický koncept prvej fázy. Developer deklaruje ďalšiu kultiváciou nábrežia a podporenie širokého spektra voľnočasových aj športových aktivít v bezprostrednej blízkosti rieky. Chýbať tu nebudú športové zóny, obchody, služby, detské ihriská či reštauračné zariadenia. Nábrežná promenáda sa predĺži až po Most Apollo.podotkol Korbačka. Plánuje sa taktiež prepojenie lokality Eurovea s pripravovanou protiľahlou zónou Nové Lido peším mostom.Súčasťou návrhu je taktiež popri predĺžení bulváru Pribinova aj koncepčné riešenie verejnej dopravy, napojenie nových cyklotrás na existujúce a doplnenie siete pre pohyb chodcov.tvrdí developer. Navrhuje sa aj prepojenie električkových tratí od Šafárikovho námestia cez Pribinovu a Košickú do Ružinova s alternatívnym odbočením v smere Zimný prístav – Vrakuňa a Mlynské Nivy.Komplex Eurovea bude mať po rozšírení celkovú rozlohu 8,5 ha. Nákupné centrum bude tvoriť 84.000 štvorcových metrov (m2), nábrežný park 15.000 m2, nábrežná promenáda 23.200 m2 a kancelárie 64.800 m2. Po rozšírení bude v celom komplexe 722 bytov, 4045 parkovacích miest, päť ihrísk a 15 kinosál.