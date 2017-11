V Bratislavskom kraji je volebná sobota zatiaľ bez komplikácií

Na snímke obyvateľka Domu Tretieho Veku na Poloreckého ulici v Bratislave počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. novembra 2017. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) – Priebeh volieb do vyšších územných celkov (VÚC) v Bratislavskom kraji je naďalej pokojný, problémy nie sú hlásené. Niektorí voliči si vo volebných komisiách overujú informácie, napríklad, kde majú ísť voliť. TASR to povedala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman. Oslovené samosprávy odhadujú zatiaľ nie príliš vysokú volebnú účasť, približne rovnakú ako v minulých voľbách do VÚC.Mesto Pezinok nemá hlásené problémy, ľudia tu chodia voliť priebežne v niektorých okrskoch odhadujú vyššiu účasť, inde naopak nižšiu.povedal pre TASR Peter Vlasák z Mestského úradu v Pezinku.V Modre je priebeh volieb zatiaľ pokojný, doterajšiu účasť neodhadujú vysokú.povedala pre TASR Eva Horváthová z Mestského úradu v Modre. Voľby podľa plánu prebiehajú aj v Senci, kde odhadujú nízku volebnú účasť.Voliči si v Bratislavskom kraji volia nového predsedu BSK zo 17 kandidátov a 50 poslancov Zastupiteľstva BSK v ďalšom volebnom období z 356 kandidátov.