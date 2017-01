V Bratislavskom kraji nasneží, meteorológovia varujú aj pred závejmi

Výstraha SHMÚ. Foto: SHMÚ Foto: SHMÚ

Bratislava 11. januára (TASR) - Nasledujúce dni bude snežiť, na cestách hrozí poľadovica. Meteorológovia varujú aj pred nízkymi teplotami, vetrom a tvorbou snehových závejov. Vo všetkých prípadoch ide najmä o výstrahu prvého stupňa.Snežiť by malo v Bratislavskom kraji. Výstrahy platia už pre dnešnú noc, potrvať by mali do nasledujúceho rána (12.1.).uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Osoby a vodiči by preto mali byť podľa SHMÚ opatrní.Nízke teploty potrápia vo štvrtok (12.1.) všetky kraje okrem Bratislavského a Trnavského. Teplota môže v noci a nadránom miestami dosiahnuť mínus 15 až mínus 20 stupňov Celzia. Snehové záveje by sa mali v tento deň tvoriť na celom území Slovenska, čo môže komplikovať dopravu. Silný vietor hrozí v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji, a to najmä vo vysokých polohách. V nárazoch by mohol krátkodobo dosiahnuť 90 až 115 kilometrov za hodinu.Poľadovica hrozí v piatok v Bratislavskom, Banskobystrickom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Vodiči s ňou musia počítať najmä zrána. Snežiť by malo v Banskobystrickom a Prešovskom kraji a okrese Košice mesto. Na tvorbu snehových jazykov a závejov by sa malo vodiči pripraviť v Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Silný vietor bude vo vyšších polohách fúkať v Žilinskom a Prešovskom kraji.Hydrologické výstrahy stále platia pre sever a východ Slovenska.