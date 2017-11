V Bratislavskom kraji zatiaľ vedie J. Droba

Na snímke Juraj Droba (SaS), kandidát na župana Bratislavského samosprávneho kraja. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 4. novembra (TASR) - Juraj Droba zatiaľ vedie v tohtoročných krajských voľbách na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) so ziskom 19,68 percenta.Na druhom mieste nasleduje Ján Mrva (17,87 percenta), prvú trojku uzatvára Pavol Frešo (15,11 percenta).Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. V BSK je zatiaľ spočítaných 4,04 percenta okrskov.