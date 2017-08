V Bratislavskom kraji zaznamenali viac prípadov alkoholu za volantom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 14. augusta (TASR) – Polícia v Bratislavskom kraji uplynulých dňoch zaznamenala viacero prípadov jazdy vodičov motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu. TASR o nich informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Michal Szeiff.uviedol Szeiff, podľa ktorého polícia na základe informácií svedka udalosti zistila majiteľa vozidla a následne sa na miesto dostavila aj 62-ročná vodička, ktorá druhé vozidlo viedla.povedal hovorca KR PZ a dodal, že vodička bola následne obmedzená na osobnej slobode a eskortovaná na príslušné policajné oddelenie.Szeiff ďalej informoval o prípade 29-ročného vodiča, ktorý v nedeľu pred 21.45 h viedol osobné motorové vozidlo od obce Nová Dedinka do obce Kráľová pri Senci. Z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel mimo vozovky na trávnatú plochu a narazil do stĺpa telekomunikačného vedenia.povedal hovorca, podľa ktorého dychová skúška skončila s výsledkom 1,02 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo predstavuje hodnotu 2,13 promile. Keďže vodič utrpel zranenia, bol prevezený do nemocnice.Polícia zistila požitie alkoholu aj u 39-ročného občana Ruskej federácie, ktorého v piatok (11.8.) pred 01.30 h zastavila hliadka PZ na Landererovej ulici v Bratislave.priblížil Szeiff, podľa ktorého vodičovi vzniesli obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.Vo všetkých uvedených prípadoch hrozí v prípade preukázania viny v súlade so zákonom trest odňatia slobody až na jeden rok.