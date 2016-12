V bratislavskom Novom Meste vznikne nová škôlka pre stovku detí

Ilustračné foto Foto: TASR/Eduard Fašung Foto: TASR/Eduard Fašung

Bratislava 26. decembra (TASR) – V areáli Základnej školy Za kasárňou v bratislavskom Novom Meste vznikne nová materská škola. Fungovať by mala od septembra 2018 a kapacity predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti rozšíri o štyri triedy pre 100 detí. Rozhodli o tom miestni poslanci na ostatnom zasadnutí novomestského zastupiteľstva.uviedol pre TASR novomestský hovorca Marek Tettinger. Samospráva nebola totiž schopná prijať v aktuálnom školskom roku všetky hlásiace sa deti do materských škôl, keďže na 330 voľných miest ich bolo zapísaných 883.Nová budova materskej školy by tak podľa mestskej časti byť značným prínosom a uspokojiť čiastočne potreby Novomešťanov. V dôvodovej správe schváleného zámeru sa v tejto súvislosti odvoláva na výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, ktorú začiatkom novembra vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.Rozširovať sieť škôlok a navyšovanie ich kapacít sa darilo Novému Mestu podľa jeho hovorcu aj v uplynulom období.dodáva Tettinger.