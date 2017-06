V bratislavskom Novom Meste zložil sľub nový poslanec Róbert Lamprecht

Ilustračná snímka Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 13. júna (TASR) – Bratislavské Nové Mesto má oddnes nového poslanca. Zložením poslaneckého sľubu sa ním stal Róbert Lamprecht, ktorý zaujal uvoľnené miesto po bývalom poslancovi Petrovi Ágostonovi. Tomu zanikol mandát jeho právoplatným zákonným odsúdením ešte v júli minulého roka. Novomestskí poslanci na dnešnom rokovaní miestneho zastupiteľstva v tejto súvislosti zobrali na vedomie správu miestnej mandátovej komisie o zániku poslaneckého mandátu Petra Ágostona a o nástupe jeho náhradníka.povedal Lamprecht s tým, že mesiac alebo dva by mu malo trvať, kým sa zorientuje v celej problematike mestskej časti a následne si určí priority, ktoré by mali byť pre neho nosnými.skonštatoval poslanec. Zároveň podotkol, že prioritne by sa chcel venovať aj doprave, školstvu i sociálnej oblasti.dodal Lamprecht.Okresný súd Bratislava III uznal obžalovaného Petra Ágostona vinným z prečinu nevyplatenia mzdy a odstupného podľa Trestného zákona, a to rozsudkom z 12. júla 2016. Zároveň mu uložil peňažný trest v sume 1500 eur. Pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, súd mu uložil náhradný trest odňatia slobody v trvaní jedného roka. Rozsudok sa stal právoplatný a vykonateľný 14. júla 2016.Uvoľnené poslanecké miesto má v tejto súvislosti aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK), keďže Ágoston bol nielen miestnym, ale aj krajským poslancom. Náhradník Vladimír Mikuš zloží poslanecký mandát na najbližšom rokovaní krajského zastupiteľstva. Otázka vrátenia odmien bývalým poslancom je podľa úradu BSK predmetom vypracúvanej právnej analýzy. O vrátenie vyplatených odmien plánuje požiadať aj mestská časť Nové Mesto.