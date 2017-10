V bratislavskom Pentagone otvorili centrum na pomoc užívateľom drog

Na snímke zariadenie Centra K2 - kontakt s komunitou na sídlisku Pentagon v Bratislave 6. októbra 2017. Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar

Bratislava 6. októbra (TASR) – V problémovom bytovom dome Pentagon na Stavbárskej ulici v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa otvorilo občianske združenie (OZ) Odyseus kontaktné centrum na pomoc užívateľom drog. Okrem programu výmeny injekčných striekačiek ponúka svojim klientom aj poradenstvo v sociálnych a zdravotných otázkach. Pilotnú prevádzku začalo Centrum K2 – kontakt s komunitou v septembri a už za prvý mesiac fungovania prišlo využiť jeho služby 179 ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy.OZ Odyseus v lokalite pracuje s užívateľmi drog od roku 2001. Zabezpečuje tu výmenu a distribúciu sterilných injekčných striekačiek i zdravotníckeho materiálu. Nechýba ani poradenstvo. "Do augusta sme tu mohli pôsobiť jedenkrát do týždňa. Vďaka tomuto centru a posilneniu tímu sme tu štyrikrát do týždňa a vidíme, že o tieto služby je neustále záujem," priblížila koordinátorka centra Miroslava Žilinská. Od klientov v septembri prijali viac ako 8500 použitých injekčných striekačiek.spresnila Žilinská.Okrem výmeny injekčných striekačiek, ktorá má zabezpečiť ochranu zdravia užívateľov drog i verejnosti, poskytuje centrum odborné poradenstvo. S klientmi sa tu rozprávajú o drogovej závislosti a možnosti jej liečby, alebo im pomáhajú vybaviť si občiansky preukaz či hľadať prácu.Riaditeľka OZ Odyseus Iveta Chovancová informovala, že ich cieľom je podať pomocnú ruku a zároveň chrániť verejné zdravie, aby sa nešírili infekčné ochorenia, ako sú hepatitídy či HIV. Ročne v lokalite Pentagonu zlikvidujú približne 39.000 použitých injekčných striekačiek.uviedla. Centrum K2 má byť podľa nej miestom, kde sa môže komunita stretávať a spolupracovať, aby sa Pentagon stal lepším miestom pre život.Združenie chce rozvíjať aj ďalšie akcie, ako sú spoločné upratovacie brigády, zapájanie do aktivít samotných užívateľov drog, ale aj susedské stretnutia. Dlhodobou víziou je tiež organizácia komunitných hliadok, ktoré by dokázali efektívnejšie dohliadať na poriadok či rušenie nočného pokoja. Združenie už v minulosti zorganizovalo workshopy pre rodičov o pohodených striekačkách, osvetovú kampaň o hepatitídach, upratovacie akcie aj verejnú diskusiu.