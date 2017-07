Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júla (TASR) - V bratislavskom Ružinove sa začala rekonštrukcia Prievozskej ulice. Tá zahŕňa opravu všetkých jazdných pruhov v smere do mesta, v úseku od Ružovej doliny po Miletičovu, a tiež ľavého odbočenia smerom z mesta na Miletičovu ulicu, a to vrátane križovatky. Práce by mali byť podľa predbežných informácií ukončené 24. júla a nový asfaltový povrch by malo dostať zhruba 3000 štvorcových metrov komunikácie. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke.Premávka bude po celý čas rekonštrukcie usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.