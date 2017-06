V bratislavských lesoch platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 21. júna (TASR) - Hasičský a záchranný útvar Bratislavy vyhlásil od dnešného dňa do odvolania zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území hlavného mesta. V tomto období je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Informuje o tom bratislavský magistrát na svojej webovej stránke.Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme sa preto zakazuje fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Taktiež sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.informuje magistrát.Vlastníci či správcovia lesných pozemkov sú povinní zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, a to najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase. Zabezpečiť by mali napríklad aj označenie všetkých ohnísk a vstupov do lesov zákazom použitia otvoreného ohňa a zákazom zakladať ohne.