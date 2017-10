V bratislavských mestských lesoch chovajú 18 včelstiev

Včela medonosná zbiera peľ zo slnečnice. Foto: TASR/AP Včela medonosná zbiera peľ zo slnečnice. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) – Včely ako opeľovače sú žiadané aj v prostredí hlavného mesta. Na ich význam upozorňuje aj projekt včelárstva, ku ktorému patrí aj náučný chodník Karpatská včela. Projekt vznikol ako reakcia na značný úbytok včelstiev na území Bratislavy a v jej okolí. V súčasnosti funguje v bratislavských mestských lesov už 18 včelstiev.V minulosti na lesných pozemkoch fungovali včelnice, postupne však zanikli. To bol zároveň aj jeden z dôvodov, prečo sa Mestské lesy v Bratislave rozhodli pre tento projekt. Les bol totiž vždy jedným z najvhodnejších prostredí pre chov včiel, a to pre bohaté zdroje peľu, nektáru a medovice."Projekt včely v mestských lesoch sme začali realizovať v roku 2015 so zámerom navrátiť včely do lesov, pretože ako vieme, pôvodným domovom včiel je prírodné lesné prostredie. Ide tiež o návrat tradície včelárstva v rámci lesníctva. Toho času máme už 18 včelstiev, ktoré svojou opeľovacou činnosťou zvyšujú biodiverzitu celého lesa," priblížila Jana Znášiková z Mestských lesov v Bratislave.V pláne majú vytvoriť nielen produkčnú a vzdelávaciu včelnicu, ale aj včeliu záhradu. Základ pre ňu bol položený zrekultivovaním areálu bývalej lesnej škôlky na Kačíne. V pláne je tiež vysadiť lúku vhodnú pre včely, motýle a ďalšie opeľovače."V súčasnosti sú dve stanovištia včelstiev na Kačíne a v Horárni na Krasňanoch. Tohtoročná produkcia medu bola ovplyvnená zlým počasím, keď jarné ochladenie a nadmerné dažde v lete spôsobili zníženie produkcie kvetového medu aj lesného medu. Tento rok sa tým pádom podarilo stočiť asi 200 kilogramov medu, ktorý je možné zakúpiť priamo v sídle Mestských lesov v Bratislave na Železnej studienke," priblížila Iveta Kešeľáková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.K projektu včelárstva v mestských lesoch patrí aj včelí náučný chodník Karpatská včela, ktorý bol otvorený minulý rok. Návratu včelstiev do mesta napomáha aj environmentálny projekt Mestské včely organizovaný Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica, do ktorého sa už zapojili aj niektoré bratislavské mestské časti ako Karlova Ves Nové Mesto a čiastočnej aj Ružinov.