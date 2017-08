V bratislavských nemocniciach podávajú cez horúčavy i chladené infúzie

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 3. augusta (TASR) – Bratislavské nemocnice pristúpili pre horúčavy k viacerým opatreniam. V neklimatizovaných priestoroch púšťajú ventilátory, miestnosti tienia žalúziami, roletami či protislnečnými fóliami. Pacientov ovlažujú vodou, v extrémnych prípadoch dostávajú niektorí chladené infúzie. Lekári na urgentoch sú pripravení i na kolapsové stavy pacientov z tepla.povedala pre TASR Dana Kamenická, hovorkyňa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave. V nemocnici sú klimatizované viaceré priestory – operačné sály, JIS-ky, urgent, ambulancie, Transplantačná jednotka kostnej drene, pracoviská a izby neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny či priestory Dennej kliniky, kde sa liečia deti s rakovinou.dodala hovorkyňa.uviedla v stanovisku Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB). Aj tá tvrdí, že pre pacientov robí maximum. Personál kontroluje teplotu i v skladoch s liekmi, roztokmi či špeciálnym zdravotníckym materiálom. V UNB sú klimatizované operačné sály, zákrokovne, centrálne príjmové oddelenia, oddelenia centrálnej sterilizácie a anestéziológie a intenzívnej medicíny, JIS či jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov.Plne klimatizované sú všetky pacientske izby a operačné sály v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH). Kardiaci totiž teplo zvládajú veľmi ťažko.povedala pre TASR hovorkyňa NÚSCH Dobroslava Krajačičová. V NÚSCH dbajú i na pravidelný pitný režim a príjem ovocia a zeleniny.Horúčavy robia problémy i ľuďom s vysokým krvným tlakom, so závažnými ochoreniami, ľuďom vo vyššom veku, deťom, novorodencom či tehotným ženám. Dospelý človek by mal v teple denne vypiť aspoň tri litre vlažnej vody v pravidelných intervaloch a v menších dávkach. V prípade fyzicky náročného povolania treba i viac. Nevhodné sú nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu.Deti s hmotnosťou desať kilogramov by mali prijať minimálne liter tekutín, tie v predškolskom veku jeden a pol litra a školáci dva až dva a pol litra denne. Vyhnúť by sa mali priamemu pobytu na slnku v obedňajších hodinách, hlavu treba mať chránenú pokrývkou. Kardiaci by mali uprednostniť krátke vychádzky medzi 5.00 h a 7.00 h a večer po západe slnka okolo 22.00 h. Deti choré na srdce by mali pobyt vonku počas horúčav úplne minimalizovať.Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním. Takéhoto človeka treba dať do tieňa a zabezpečiť mu trochu vody a ovlažiť ho.vysvetlil Boris Chmel, hovorca Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby. Radí zavolať na tiesňovú linku 155. Operátor poskytne ďalšie rady a pošle pomoc.