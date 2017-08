V Brazílii neodhlasovali pozastavenie mandátu prezidentovi M. Temerovi

Michel Temer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 3. augusta (TASR) - Brazílsky zákonodarný zbor v stredu neodhlasoval návrh na pozastavenie výkonu funkcie prezidentovi Michelovi Temerovi, ktorého by v prípade schválenia mohli postaviť pred súd za obvinenia z korupcie. Informovala o tom v noci nadnes agentúra DPA.Opoziční poslanci v dolnej komore Národného kongresu nezískali dvojtretinovú väčšinu hlasov potrebnú na to, aby sa prípadom začal zaoberať najvyšší súd. Z 513-členného pléna totiž hlasovalo za tento krok iba 227 zákonodarcov, pričom potrebných bolo 342 mandátov. Temer výsledok hlasovania privítal ako "jasný a nepopierateľný".Prezident je obviňovaný z prijatia úplatku vo výške 12 miliónov dolárov od šéfa spoločnosti JBS, najväčšieho spracovateľa mäsa na svete, výmenou za priazeň štátnych úradov, pripomína spravodajská stanica BBC.Temer, ktorý vlani nahradil bývalú brazílsku prezidentku Dilmu Rousseffovú, keď ju zbavili úradu pre porušenie rozpočtových zákonov, je medzi obyvateľstvom značne neobľúbený; podporuje ho iba päť percent voličov. Chrbtom sa mu medzičasom obrátili aj niektorí členovia jeho parlamentnej základne.Medzi obvinenými v tejto ďalekosiahlej kauze figuruje aj niekdajší brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, ktorého nedávno odsúdili na deväť a pol roka väzenia za korupciu. Verdikt však ešte musí potvrdiť odvolací súd.Mnohí analytici tvrdia, že súčasná politická nestabilita v krajine potrvá najmenej do vypršania Temerovho prezidentského funkčného obdobia v decembri 2018.