V Brazílii zadržali jedného zo šéfov kalábrijskej 'Ndranghety

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 10. júna (TASR) - V Brazílii zadržali šéfa kalábrijskej mafie 'Ndrangheta Vincenza Macriho, ktorý bol v Taliansku obvinený z členstva v zločineckej organizácii a pašovania drog. Informovala o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie talianskej polície.Macri (52), ktorý je údajne jedným z najnebezpečnejších zločincov v Taliansku, bol na úteku takmer dva roky a stojí na čele klanu Comisso. Ten pácha trestnú činnosť nielen v Kalábrii, ale aj v kanadskom Toronte a v Holandsku."Zadržanie Vincenza Macriho je dôležitou operáciou namierenou proti 'Ndranghete a ďalším z radu zatknutí nebezpečných zločincov, ktorí boli na úteku," uviedol taliansky minister vnútra Marco Minniti.Macriho zadržali na medzinárodnom letisku v brazílskom meste Sao Paulo pred nástupom do lietadla smerujúceho do venezuelskej metropoly Caracas, kde žil pod falošnou identitou. Vypátrať sa ho podarilo v spolupráci talianskych, amerických a venezuelských úradov.Kalábrijská 'Ndrangheta sa okrem obchodu s drogami zaoberá aj obchodom so zbraňami, falšovaním peňazí a tovaru, vydieraním, úžerou a vymáhaním poplatkov za "ochranu". Medzi jej ďalšie aktivity patrí organizovaná prostitúcia, nákup nehnuteľností, prevádzka hotelov a reštaurácií, korupcia, únosy ľudí, obchod s plutóniom a diamantmi.Podobne ako neapolská mafia Camorra sa aj 'Ndrangheta zaoberá tiež ilegálnou likvidáciou odpadu - vytvára divoké skládky najmä pre rádioaktívny odpad.