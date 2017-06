V Brezne stavajú nájomné byty, domov v nich nájdu najmä mladé rodiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brezno 12. júna (TASR) – Dlhodobým cieľom horehronskej metropoly Brezno je podporovať mladé rodiny. Okrem rekonštrukcie základných a materských škôl, budovania detských ihrísk či športovísk sa ešte vlani mestskí poslanci rozhodli schváliť výstavbu nájomných bytov v Štvrti Ladislava Novomeského (ŠLN)." konštatoval v tejto súvislosti brezniansky primátor Tomáš Abel.V lokalite ŠLN už stavebníci pokročili s prácami na výstavbe domu s 24 nájomnými bytmi. Hoci podľa primátora mesto uvažovalo i o výstavbe na sídlisku Mazorníkovo, z hľadiska dopytu po bývaní sa rozhodlo podporiť investora vo vybudovaní bytovky priamo v meste. Stavebné práce developer začal už koncom marca.Podľa Pavla Baxu zo spoločnosti Nájomné byty, ktorá projekt realizuje, štvorpodlažný bytový dom zahŕňa 24 bytových jednotiek, z čoho polovicu budú tvoriť jednoizbové byty s priemernou plochou 39 štvorcových metrov a druhú dvojizbové byty, ktorých podlahová plocha sa blíži k 58 štvorcovým metrom.Hrubú stavbu chce zhotoviteľ dokončiť v auguste a zvyšok do konca tohto roka. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie by chcel získať pred 15. januárom budúceho roka. To má totiž umožniť mestu Brezno podať žiadosť o dotáciu a úver s perspektívou výborného bodového hodnotenia a s väčšou šancou na úspech. Magistrát chce získať tieto byty do svojho vlastníctva za predpokladu, že na ich obstaranie získa dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.O nájom sa budú môcť uchádzať domácnosti, ktorých príjem nepresiahne trojnásobok životného minima. "" dodal Baxa.