V Británii, Nemecku a Španielsku zadržali podozrivých z kontaktov s IS

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Madrid/Dortmund 28. júna (TASR) - Britská polícia zadržala dnes v meste Birmingham 44-ročného muža, na ktorého bol pre podozrenie z kontaktov s extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS) a šírenia džihádistickej propagandy na internete vydaný európsky zatýkací rozkaz. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News s tým, že muž bol zaistený na žiadosť španielskych úradov.Bezpečnostné zložky zasahovali proti radikálnym islamistom aj v Nemecku a Španielsku. V nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zadržali 28-ročného Španiela, voči ktorému sa v jeho vlasti vedie vyšetrovanie pre podozrenie z podpory teroristickej organizácie, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na generálnu prokuratúru v meste Hamm.Podľa prokuratúry nie sú indície o tom, že by zadržaný plánoval útoky v Nemecku, kde doteraz nebol trestne stíhaný. O vydaní muža do Španielska rozhodne sudca.Ďalšie štyri osoby zadržali dnes ráno v metropole Baleárskych ostrovov Palma de Mallorca. Podobne ako muž zadržaný v Birminghame sú podozrivé z podpory IS.