V Británii sa až do konca júna koná veľké sčítanie včiel

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 1. júna (TASR) - V Británii sa až do 30. júna koná veľké sčítanie včiel, ktorého cieľom je okrem ich početnosti zistiť aj zdravotný stav včelstiev.Projekt, ktorý organizujú Priatelia Zeme, počíta s pomocou verejnosti. Každý, kto sa chce zapojiť do sčítania včiel, si musí stiahnuť do smartfónu aplikáciu a s jej pomocou potom nahlásiť nález rôznych druhov včiel.Takto získané informácie potom vedci zhromaždia a využijú na to, aby pomohli pri koncipovaní opatrení - aj na úrovni vlády -, ktorých cieľom je zamedziť ďalšiemu znižovaniu počtu včiel v Británii.Generálny riaditeľ spoločnosti Priatelia Zeme Craig Bennett podľa agentúry Reuters upozornil, že včely v Británii sú ohrozené, pričom ich 35 druhom hrozí vyhynutie vzhľadom na zánik ich biotopov, pesticídy a intenzívne poľnohospodárstvo.Bennett uviedol, že, ktoré človek priamo alebo spracovane denne konzumuje.Priatelia Zeme vyjadrili nádej, že sčítanie včiel v Británii pomôže pri zisťovaní, aký vplyv majú klimatická zmena, pesticídy a strata biotopov na počet včiel a ich rozšírenie v celej krajine.Akcia The Great British Bee Count (Veľké britské sčítanie včiel) sa začala 19. mája a potrvá do 30. júna.