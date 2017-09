V Británii sa dostala do obehu polymérová desaťlibrovka s J.Austenovou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 14. septembra (TASR) - Nová britská desaťlibrová bankovka vyrobená z polyméru sa dnes dostala do obehu. Platidlo s vyobrazením spisovateľky Jane Austenovej prichádza po štvormesačnom období, počas ktorého neboli v Británii bankovky s vyobrazením ženy - s výnimkou kráľovnej Alžbety II.Informovala o tom spravodajská stanica BBC.Poslednou britskou bankovkou s vyobrazením ženy bola päťlibrovka obsahujúca podobizeň reformátorky Elizabeth Fryovej, ktorú vlani nahradil vojnový premiér Winston Churchill.Nová desaťlibrová bankovka nahradila papierovú desaťlibrovku s podobizňou prírodovedca Charlesa Darwina, ktorú však obchody budú prijímať len do jari budúceho roku. Presný dátum jej stiahnutia bude oznámený s trojmesačným predstihom. Do obehu sa dostane miliarda kusov novej polymérovej bankovky.Platidlo obsahuje inovované ochranné prvky i údaje v písme pre nevidiacich. Bank of England, ktorá bankovku vydala, tvrdí, že nové plastové platidlo sa vyznačuje dlhšou životnosťou a čistotou než papierové bankovky.Portrét Jane Austenovej sa nachádza na zadnej strane bankovky spolu s citáciou z jej najznámejšieho literárneho diela Pýcha a predsudky (1813). Na prednej strane platidla je podobizeň kráľovnej Alžbety II. - rovnako ako na všetkých zvyšných britských bankovkách v nominálnej hodnote päť, 20 a 30 libier.Averz desaťlibrovky dopĺňa vyobrazenie Winchesterskej katedrály, kde sa nachádza Austenovej hrob.Prvou britskou polymérovou bankovkou bola päťlibrovka, vydaná v septembri minulého roku. Nová 20-librová polymérová bankovka s vyobrazením maliara Williama Turnera bude uvedená do obehu v roku 2020. Nahradenie súčasnej papierovej 50-librovky, vydanej v roku 2011, sa však zatiaľ neplánuje.