V Británii zadržali pri raziách 21 ľudí podozrivých z prevádzačstva

Londýn 6. februára (TASR) - Dovedna 21 ľudí zatkla v utorok britská polícia pri sérii zásahov zameraných na dolapenie členov siete obvinenej z toho, že do Británie cez Lamanšský prieliv previedla stovky migrantov, uviedla agentúra AP.Na raziách, ktoré prebehli vo viacerých častiach Británie vrátane severovýchodu, južného pobrežia krajiny i metropole Londýn, sa zúčastnilo zhruba 350 policajtov. Prehľadali približne 20 miest vrátane niekoľkých ručných autoumyvární, v ktorých údajne mohlo dochádzať k praniu špinavých peňazí.Zásahom predchádzalo približne ročné vyšetrovanie prevádzačov, pri ktorom Britom pomáhala aj francúzska, belgická a holandská polícia.Britská Národná kriminálna agentúra (NCA) uviedla, že prevádzači do krajiny priviedli najmä irackých Kurdov. NCA sa podľa slov zástupcu riaditeľa Toma Dowdalla domnieva, že sa jej podariloprevádzačov. Zadržané osoby sú podozrivé z prevádzačstva i prania špinavých peňazí.Britské úrady uviedli, že prevádzači migrantov do Británie privážali v nákladných autách, pričom za prechod cez Lamanšský prieliv od nich žiadali poplatok až do výšky 10.000 libier (11 290 eur). Vodičov kamiónov vraj verbovali v Británii i Francúzsku.