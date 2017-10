V Británii zamietli žiadosť smrteľne chorého o asistovanú samovraždu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 5. októbra (TASR) - Britský súd zamietol dnes žiadosť smrteľne chorého muža, aby ho usmrtili s lekárskou pomocou, informovala agentúra AP.Traja britskí sudcovia v dnešnom rozhodnutí zamietli žiadosť Noela Conwaya o asistovanú samovraždu. Šesťdesiatsedemročný Conway trpí chorobou motorických neurónov a zostáva mu menej ako šesť mesiacov života.Conway sa obrátil na súd v júli so žiadosťou o vyhlásenie, že britský zákon o zákaze asistovanej samovraždy je v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach.Po vyhlásení rozsudku Conway uviedol, že je "hlboko sklamaný" a chce sa odvolať. Povedal, že keď už nebol schopný kvôli zákroku vycestovať do Švajčiarska - jedinej európskej krajiny, ktorá legálne pomáha cudzincom ukončiť život - jeho jedinou možnosťou je teraz zomrieť udusením tak, že si sám odstráni ventilátor.Proti snahe Conwaya spáchať samovraždu sa postavil britský minister spravodlivosti aj niekoľko ďalších skupín, ktoré podali sťažnosť na súd.Jeho právnik uviedol, že Conway sa pokúšal zrušiť zákaz asistovanej samovraždy len pre úzku kategóriu ľudí: dospelých s diagnostikovanou smrteľnou chorobou s menej ako šiestimi mesiacmi života.Predchádzajúca snaha iného pacienta zrušiť britský zákon o zákaze asistovanej samovraždy bola zamietnutá v roku 2014. Najvyšší súd vyhlásil, že o tejto otázke by mal najskôr diskutovať parlament.