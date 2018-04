V Britskom múzeu v Londýne sprístupnia výstavu prác Augusta Rodina

Technici múzea dávajú plexisklo okolo diela francúzskeho sochára Augusta Rodina, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. apríla (TASR) - Reprezentačnú výstavu sôch francúzskeho majstra Augusta Rodina sprístupnia vo štvrtok v Britskom múzeu v Londýne.Expozíciu Rodin a umenie starovekého Grécka tvorí 80 najznámejších umelcových diel, časť z nich prepožičalo do britskej metropoly pri tejto príležitosti Rodinovo múzeum v Paríži.Rodin (1840-1916), ktorý je vnímaný ako jeden z najväčších sochárov 19. storočia, bol od roku 1881 opakovane hosťom britskej metropoly, v ktorej bol viackrát ubytovaný v hoteli stojacom oproti Britskému múzeu. Práve tam skúmal jeho starogrécku expozíciu a robil si o nej skice. Naopak, do Atén, kam mal pozvanie od gréckeho panovníka, sa nedostal.V priestoroch Britského múzea budú po prvý raz vystavené Rodinove práce i diela jeho duchovného vzoru, starovekého gréckeho sochára Feidia.Spomínaná výstava potrvá v Londýne do 29. júla.