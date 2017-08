V britskom pube si pomýlili katolíckych seminaristov s hýrivcami

Ilustračná snímka Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. augusta (TASR) - Vedúci pracovníci britského pubu sa ospravedlnili za to, že nechceli vpustiť dnu skupinu katolíckych seminaristov, pretože si ich pomýlili s výstredne oblečenými účastníkmi bujarej rozlúčky so slobodou. Píšu o tom agentúry AP i DPA.Cardiffská arcidiecéza v utorok informovala, že siedmi seminaristi sa minulý týždeň vybrali do pohostinstva City Arms vo waleskom Cardiffe, aby oslávili vysvätenie jedného z nich za kňaza. Hneď pri dverách ich však zamestnanec pubu zastavil s vysvetlením, že u nich nie sú vítaní hostia vo výstrednom oblečení a už vôbec sa tam nezvyknú konať rozlúčky so slobodou.Prevádzkar si však po chvíli uvedomil, že seminaristi s typickými kňazskými goliermi sú praví. Nádejní duchovní pastieri potom vedeniu krčmy odpustili, pretože situáciu zobrali s úsmevom a hlavne jedno kolo piva dostali na účet podniku.