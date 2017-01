V Brne urobili prvé kroky pre vybudovanie hyperloopu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štúdia uskutočniteľnosti by v lepšom prípade mohla vzniknúť už tento rok. HTT sa v najbližších dňoch rozhodne, komu ju zadá na vypracovanie.povedal šéf HTT Dirk Ahlborn. Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti predpokladá memorandum o porozumení, ktoré Ahlborn dnes podpísal s primátorom Brna Petrom Vokřálom.Systém hyperloop predpokladá vybudovanie potrubia, v ktorom by sa v podtlakovom prostredí pohybovali takmer rýchlosťou zvuku kapsule veľkosťou pripomínajúce väčšie vlakové kupé. Práve rýchlosť je v celom koncepte prelomová. Ak by sa skutočne cestovalo rýchlosťou okolo 1000 km za hodinu, výrazne by sa zmenili dojazdové vzdialenosti. Napríklad medzi Prahou a Brnom by to teoreticky mohlo byť do 20 minút. To by malo veľký vplyv na dochádzanie za prácou aj realitný trh.Vzhľadom na to, že technológia zatiaľ nikde nefunguje, sú politici opatrní. Ani príprava tradičnejších dopravných stavieb (železnice, cesty) netrvá v Česku pre regulačné a majetkoprávne záležitosti krátky čas. Žiadne termíny výstavby preto v Brne nezazneli.povedal námestník primátora Jaroslav Kacer, ktorý už minulý rok inicioval prvý kontakt s HTT.Podľa veľmi hrubých odhadov by vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti stálo niekoľko miliónov korún. Brno by sa na nich podľa Kacera mohlo podieľať, to by však muselo opäť samostatne prejsť schvaľovaním na úrovni rady.Najväčšou prekážkou je zatiaľ podľa Ahlborna regulácia. Práve preto jazdí po svete a zháňa politickú podporu. Podobné zmluvy ako v Brne podpísal už na Slovensku a zástupcovia HTT rokovali aj s vládami v Spojených arabských emirátoch, Rusku alebo Turecku.Že bude hyperloop pre českých regulátorov problém, to potvrdil na dnešnej brnenskej konferencii aj zástupca riaditeľa odboru inteligentných dopravných systémov českého ministerstva dopravy Martin Pichl.povedal. Rezervovaný prístup ministerstva k hyperloopu ilustruje aj aktuálna analýza potenciálu rozvoja rýchlych železničných spojení. Tá o hyperloope hovorí ako o zatiaľ príliš vzdialenej technológii.