V Bruseli sa začali srbsko-kosovské rokovania na najvyššej úrovni

Brusel 25. januára (TASR) - Rozhovory na najvyššej úrovni medzi predstaviteľmi Srbska a Kosova sa začali v utorok v belgickom hlavnom meste Brusel. Rokovania sprostredkované Európskou úniou odštartovali pracovnou večerou.Na rozhovoroch, ktorým predchádzal rad bilaterálnych stretnutí so šéfkou diplomacie EÚ Federicou Mogheriniovou, sa zúčastňujú premiéri, ako aj prezidenti oboch krajín, informovala srbská štátna spravodajská stanica RTS.Ide o prvé diplomatické stretnutie činiteľov z Belehradu a Prištiny od pohraničného incidentu zo 14. januára, keď kosovská polícia nevpustila vlak z Belehradu vyzdobený srbskými národnými farbami a sloganom "Kosovo je Srbsko".Osobná súprava mala absolvovať trasu do mesta Kosovská Mitrovica po prvý raz od roku 2008, keď Kosovo vyhlásilo nezávislosť. Podľa iných zdrojov táto propagačná jazda mala byť prvou od kosovskej vojny v rokoch 1998-99.Incident vyvolal vlnu vzájomných diplomatických invektív a opatrení. Kosovskí Albánci začali klásť popri trati míny a vyslali do Kosovskej Mitrovice vojakov. Belehrad pohrozil vyslaním armády na obranu tamojších Srbov.Srbský prezident Tomislav Nikolič podľa rozhlasovej stanice Slobodná Európa (RFE/RL) vyhlásil, že bruselské rokovania sú "veľmi otvorené". Dodal však, že činitelia z Prištiny "neposkytujú príliš veľa priestoru na vyjednávanie".Kosovský premiér Isa Mustafa tvrdí, že stretnutie predstavuje "začiatok finálnej fázy dialógu" a Kosovo je odhodlané presadzovať mier, bezpečnosť a dobré susedské vzťahy, avšak zasahovanie do vnútorných záležitostí nepripustí.Kosovský prezident Hashim Thaci v pondelok pred rokovaním vyzval Srbsko, aby uznalo suverenitu jeho krajiny a dovŕšilo tak proces normalizácie vzťahov "založených na hodnotách európskej perspektívy oboch štátov".Kosovo, podporované Spojenými štátmi a ďalšími západnými krajinami, vyhlásilo nezávislosť od Srbska 17. februára 2008. Belehrad ho však naďalej považuje za súčasť svojho územia. Dosiaľ ho uznalo 114 krajín, Srbsko ani Rusko nie.Srbsko aj Kosovo sa aktívne uchádzajú o členstvo v Európskej únii. Formálna vláda Belehradu nad Kosovom sa skončila v roku 1999 po tom, ako NATO 11 týždňov bombardovalo Srbsko; zámerom bolo prinútiť srbské sily k odchodu z Kosova.