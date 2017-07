V Bruseli sa začína druhé kolo rokovaní o brexite, potrvá do štvrtka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 17. júla (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej komisie (EK) pre brexit Michel Barnier sa dnes so svojím tímom už po druhý raz stretáva v Bruseli s britskými vyjednávačmi, aby pokročili v diskusiách o podmienkach riadeného odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie.K brexitu by podľa ustanovení Lisabonskej zmluvy malo dôjsť koncom marca 2019, dva roky po tom ako britská vláda oficiálne aktivovala článok 50 tejto zmluvy.Barnier minulý týždeň vystúpil pred kolégiom komisárov, aby exekutívu EÚ informoval, že je teraz na britskej strane, aby urobila "dostatočný pokrok" v oblasti práv občanov. Podľa jeho slov základom prvej fázy rokovaní musí byť aj dohoda o tom, že Londýn bude rešpektovať svoje záväzky voči eurorozpočtu a z hľadiska prioritných oblastí by Británia mala zabezpečiť nemennosť súčasného hraničného režimu medzi Írskom a Severným Írskom v súlade s princípmi tzv. Veľkonočnej dohody z roku 1998. Až potom sa rokovania oboch strán posunú do ďalšej fázy - do rozhovorov o budúcej obchodnej dohode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.uviedol Barnier pred novinármi na adresu dnešného, druhého kola rokovaní o brexite.Britský minister pre brexit David Davis v tejto súvislosti novinárom oznámil, že "sa dostávame k podstate veci".Na rozdiel od prvého kola rokovaní, ktoré sa konalo v júni a ktoré trvalo len niekoľko hodín, rozhovory oboch tímov a ich expertných skupín potrvajú až do štvrtka a budú sa už zaoberať aj ďalšími prvkami dohody o brexite, ako sú agentúra Euratom či neukončené právne spory (občianske, obchodné a trestné) medzi osobami a subjektmi z EÚ a Spojeného kráľovstva v dobe, keď Británia opustí EÚ.