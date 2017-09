V Bruseli sa začína štvrté kolo rokovaní o brexite, EÚ očakáva pokrok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 25. septembra (TASR) - Vyjednávací tím Európskej únie pre riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva očakáva, že po doterajších troch kolách rokovaní o tzv. brexite prinesie britská strana konkrétne návrhy, ktoré posunú tento proces dopredu. Štvrté kolo rokovaní sa začína dnes v Bruseli a potrvá do štvrtka.Obe strany sa dohodli na odklade štvrtého kola o jeden týždeň. Dôvodom bol prejav britskej premiérky Theresy Mayovej, ktorá 22. septembra vo Florencii už netrvala na "tvrdom brexite" a navrhla, aby sa Londýn a Brusel dohodli na tzv. prechodnej realizačnej fáze trvajúcej približne dva roky. Tá by podľa nej mala nasledovať po marci 2019, keď dôjde k vystúpeniu Británie z EÚ, a ešte pred uzatvorením trvalej dohody o budúcich vzťahoch.Vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier v reakcii na slová Mayovej uviedol, že ide o "konštruktívny" prístup, avšak podľa nemenovaných diplomatov EÚ očakáva Brusel od štvrtého kola rokovaní viac ako len snahy o rozhýbanie vyjednávacieho procesu. Barnier totiž koncom augusta, po skončení tretieho kola rokovaní, uviedol, že doterajšie vyjednávanie neprinieslo "presvedčivý pokrok" ani v jednom bode.Európania očakávajú pokrok v troch prioritných témach - nezmenené práva občanov EÚ v Británii po brexite, splatenie podlžností voči rozpočtu EÚ a zachovanie súčasného režimu na hranici medzi Írskou republikou a Severným Írskom v duchu Veľkopiatkovej dohody z roku 1998.Na začiatku rokovaní bolo cieľom bruselských vyjednávačov ukončiť ich prvú fázu ešte v priebehu jesene, aby bol dostatočný časový priestor na rozhovory o budúcich vzťahoch medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom.Diplomatické zdroje v Bruseli naznačili, že dodržanie tohto termínu je problematické, aj keď všetko zostáva otvorené do poslednej chvíle - do konca piateho kola rokovaní, ktoré predchádza jesennému summitu EÚ (19.-20. októbra).Na tomto summite vystúpi pred premiérmi a prezidentmi vyjednávač Barnier, ktorý ich bude informovať o priebehu rokovaní s Londýnom. Podľa pôvodného scenára by mal v októbri lídrom EÚ navrhnúť prechod do druhej fázy rokovaní.Mayová vo Florencii naznačila, že Londýn je ochotný dodržať svoje finančné záväzky voči EÚ, nespresnila však o akú sumu ide. To presne zatiaľ neuvádza ani EÚ, podľa odhadov však tieto záväzky dosiahnu 60-100 miliárd eur.Britský minister pre brexit David Davis v nedeľňajšom rozhovore pre stanicu BBC uviedol, že ani počas štvrtého kola rokovaní nenavrhne presnú sumu." oznámil. Už predtým označil za výmysel tvrdenie britských novín The Times, že Británia chce vrátiť EÚ iba 45 miliárd eur - polovicu ako príspevok do eurorozpočtu na obdobie do roku 2020 a polovicu na pokrytie ďalších záväzkov vyplývajúcich z členstva v Únii.O rokovaniach súvisiacich s brexitom bude hovoriť aj predseda Európskej rady Donald Tusk počas svojej utorňajšej návštevy v Londýne, kde sa stretne s premiérkou Theresou Mayovou.