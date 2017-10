V Bruseli začalo piate kolo rokovaní o brexite, posledné pred summitom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. októbra (TASR) - Pokrok v rozhovoroch o "rozvode" medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom závisí od britskej strany a nie od vyjednávačov v Bruseli. Pred dnešným začiatkom piateho kola rokovaní o brexite to uviedol hovorca Európskej komisie (EK) Margaritis Schinas.Dnes sa v Bruseli už piaty mesiac po sebe stretli oba tímy vyjednávačov, ktorých cieľom je zabezpečiť riadený odchod Spojeného kráľovstva z Únie. Predošlé štyri kolá rokovaní nepriniesli dostatočný pokrok v kľúčových kritériách, ktoré sú podľa EÚ podmienkou na prechod do druhej fázy rozhovorov. V rámci nej by sa malo hovoriť o budúcich vzťahoch medzi Úniou a Britániou.uviedol Schinas počas tlačovej konferenciereagoval hlavný hovorca EK na vyhlásenie britskej premiérky Theresy Mayovej, že zodpovednosť za rokovania o brexite leží na pleciach lídrov 27 členských krajín EÚ.Piate kolo rokovaní o brexite je posledné pred budúcotýždňovým summitom EÚ (19.-20.10). Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier podľa pôvodného scenára mal na summite zhrnúť doterajší pokrok v rokovaniach a odporučiť prechod do druhej fázy rokovaní.EÚ ešte pred začiatkom rokovaní o brexite prijala usmernenia, podľa ktorých najskôr treba vyriešiť tri zásadné otázky: zachovanie práv európskych občanov v Británii a britských občanov v EÚ, írsko-severoírsky hraničný režim v duchu Veľkopiatkovej dohody a splnenie britských finančných záväzkov voči rozpočtu EÚ. Bez pokroku a predbežnej dohody v týchto troch kapitolách EÚ nezačne diskusie o podobe budúcich vzťahov s Londýnom, hoci britská strana požaduje, aby sa o oboch otázkach rokovalo súbežne.