V bruselskom sídle NATO vztýčili vlajku Čiernej hory

Predstavitelia NATO a Republiky Čierna Hora sledujú vztyčovanie vlajky pred centrálou NATO počas slávnostného prijatia Čiernej Hory v Bruseli 7. júna 2017. Čierna Hora sa stala 29 členom NATO. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 7. júna (TASR) - Vstup Čiernej Hory do NATO prispeje k stabilite západného Balkánu a k svetovému mieru i bezpečnosti, vyhlásil dnes generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v Bruseli, kde spolu s čiernohorským prezidentom Filipom Vujanovičom oslávili rozšírenie NATO o 29. člena. Vujanovič sľúbil, že Čierna Hora bude spoľahlivým členom Aliancie." povedal Stoltenberg. Zdôraznil, že Podporica je rovnoprávnym členom Aliancie a má rovnako silný hlas ako ostatní pri rozhodovaní o jej budúcnosti.Rozšírenie NATO o ďalšieho člena označil za dôkaz, že dvere Aliancie sú otvorené pre štáty, ktoré prijímajú potrebné reformy. Sľúbil pokračovanie spolupráce medzi NATO a Gruzínskom.Hoci sa Čierna Hora stala 29. členom NATO už v pondelok, dnes bol v sídle organizácie v Bruseli slávnostný ceremoniál, pri ktorom pribudla k 28 vlajkám aj tá čiernohorská.povedal čiernohorský prezident Filip Vujanovič počas spoločnej tlačovej konferencie s generálnym tajomníkom NATO.Od členstva NATO si sľubuje stabilnú a bezpečnú budúcnosť pre Čiernu Horu. Alianciu označil za symbol nádeje aj povzbudil ďalšie štáty, ktoré sa tiež snažia stať je členom.uviedol na koniec svojho vystúpenia.Aj keď má Čierna Hora so 620.000 obyvateľmi len približne 2000 vojakov, vďaka prístupu k juhovýchodnej časti Jadranského mora zaujíma strategickú pozíciu v danom regióne. NATO vďaka jej prijatiu kontroluje celé pobrežie Jadranu.So vstupom Čiernej hory do NATO nesúhlasila Moskva, považuje to ohrozenie svojej bezpečnosti a záujmov na Balkáne. Čiernohorské úrady v uplynulých mesiacoch obvinili Rusko z podpory údajného pokusu o štátny prevrat, ktorý sa mal odohrať vlani v októbri počas parlamentných volieb v Čiernej Hore. Moskva tieto obvinenia odmietla a na zoznam nežiaducich osôb zapísala väčšinu čiernohorského politického vedenia.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg zareagoval aj na dnešné kroky Európskej komisie, ktorá rozhodla o vzniku Európskeho fondu na obranu a načrtla ďalší možný vývoj európskej obrannej spolupráce.vyhlásil Stoltenberg.