V Brusne súťažili vo varení čipkárskeho, zapojilo sa 31 tímov

Brusno 2. júna (TASR) - V obci Brusno to v sobotu predpoludním rozvoniavalo, konal sa tu 19. ročník súťaže vo varení čipkárskeho s názvom Čipkárskô. Prvenstvo si odnieslo mužské družstvo "Fušeráci", ktoré v rovnakom zložení zvíťazilo už aj pred rokmi.priblížil organizátor a otec myšlienky Imrich Kolpák s tým, že ich výkony hodnotila deväťčlenná porota. V súťaži sa hodnotí chuť a kvalita čipkárskeho.Podujatie, ktoré je už v dedine tradíciou, prilákalo množstvo ľudí. Podľa Kolpáka ich bolo odhadom približne 3500, navyše bohatý hudobný program návštevníkov ešte len čaká. Súťaž podľa jeho slov sprevádzala príjemná atmosféra a premenlivé počasie.Podmienkou účasti je varenie čipkárskeho v mašinách. Ide o kovový hrniec s roštom v spodnej časti a pevným komínom cez stred valca. Do komína sa vhadzuje palivo najmä drevo a drevené uhlie a okolo komína sa varí pripravované jedlo.Čipkárskô je tradičné jedlo našich predkov, ktorí obchodovali s tovarom a hlavne čipkami. Tie nakupovali v Starých Horách a Španej Doline. Presun na jednotlivé trhoviská absolvovali na vozoch ťahaných koňmi, a to po celej Európe. Aby si ušetrili čas, obyčajne zavesili mašinu vzadu na voz a jedlo varili priamo z voza. Keď ho pripravili, zastavili a najedli sa. Najprv jedli husté, dierovanou varechou vybrali hovädzie mäso, zeleninu, zemiaky a trhance dochutené čiernym korením a soľou a potom polievku.