V BSK sa mení predseda, ale výrazne i zloženie zastupiteľstva

Na snímke kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba (vpravo) príjma gratulácie od poslankýň NR SR Jany Cigánikovej a uprostred Jany Kiššovej (obe SaS) po zverejnení neoficiálnych výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov Štatistickým úradom SR 5. novembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) – V Bratislavskom samosprávnom kraji sa sobotňajších (4.11.) volieb do orgánov samosprávnych krajov zúčastnila takmer tretina oprávnených voličov (31,34 percenta). Ich hlasy rozhodli o novom predsedovi VÚC i výraznej personálnej obmene krajského zastupiteľstva. Vyplýva to z definitívnych, no zatiaľ stále neoficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) na svojej stránke.Vo voľbách predsedu rozhodli voliči o víťazstve kandidáta pravicovej koalície (SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, Zmena zdola a Demokratická únia Slovenska) Juraja Drobu, ktorý získal 20,42 percenta hlasov. Na druhom mieste skončil nezávislý kandidát Rudolf Kusý so ziskom 18,55 percenta, na treťom takisto nezávislý kandidát Milan Ftáčnik, ktorý získal 17,52 percenta hlasov. Doterajší predseda BSK Pavol Frešo, ktorý sa ako nezávislý kandidát uchádzal o tretí mandát v rade, skončil na piatom mieste so ziskom 10,88 percenta hlasov, ešte pred ním sa umiestnil ďalší nezávislý kandidát Ján Mrva so ziskom 15,97 percenta hlasov.V zastupiteľstve, ktoré bude mať v nasledujúcom päťročnom volebnom období 50 poslancov (predtým 44), bude presne polovica (25) nezávislých poslancov. Sú nimi Barbora Oráčová, Martin Chren, Ján Buocik, Igor Adamec, Martin Patoprstý, Katarína Augustinič, Martin Vlačiky, Michal Drotován, Lívia Poláchová, Jaromír Šíbl, Peter Buzáš, Martin Zaťovič, Juraj Káčer, Juraj Štekláč, Jozef Krúpa, Marian Greksa, Jozef Uhler, Jana Hrehorová, Juraj Říha, Lucia Vidanová, Peter Šváral, Juraj Pátek, Mária Hudáková, Mária Kisková a Juraj Jánošík.Tretinu poslancov (17) budú tvoriť kandidáti pravicovej koalície (SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, Zmena zdola a Demokratická únia Slovenska). Konkrétne Zuzana Aufrichtová, Dušan Pekár, Marek Machata, Zuzana Schwartzová, Mikuláš Krippel, Zuzana Rattajová, Andrej Kovarík, Elena Pätoprstá, Lýdia Ovečková, Peter Hochschorner, Vladimír Dolinay, Ján Karman, Martin Smeja, Oliver Solga, Ivan Patoprstý, Ladislav Gujber, István Pomichal.Šesť poslancov sa dostalo do krajského parlamentu ako kandidáti koalície Most-Híd, Smer-SD, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ-DS-Demokratická únia a Starostovia a nezávislí kandidáti – Martin Borguľa, Peter Pilinský, Vladimír Bajan, Dušan Dvoran, Štefan Gašparovič, Peter Fitz.Po jednom poslancovi budú mať v parlamente zástupcovia Nezávislého fóra (Alžbeta Ožvaldová) a Doma dobre (Peter Tydlitát).Voličské hlasy výrazne personálne obmenili zastupiteľstvo. Z terajšieho zboru bude v novom pokračovať 13 poslancov. Vo voľbách neuspela väčšina súčasných podpredsedov kraja – Martin Berta, Igor Bendík, ani Gabriella Németh. Naopak, opätovne boli zvolení Alžbeta Ožvaldová a Martin Zaťovič.