V Budapešti prerušili let Emirates z Dubaja do Bostonu

Budapešť 8. januára (TASR) - Pre nevoľnosť viacerých cestujúcich v pondelok na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta núdzovo pristál let EK237 spoločnosti Emirates smerujúci z Dubaja do Bostonu, informoval spravodajský server Atv.hu.Podľa údajov leteckého servera Flightradar24.com lietadlo Boeing 777-31H(ER) vzlietlo z Dubaja o 8.40 h miestneho času a po rozhodnutí posádky prerušiť let pristálo v Budapešti o 11.37 h stredoeurópskeho času.Záchranári Celoštátnej záchranárskej služby (OMSZ) spolu s pracovníkmi leteckej zdravotnej služby AMS na mieste ošetrili pacientov a stroj znova vzlietol smerom do Bostonu o 14.14 h. O príčinách nevoľnosti nezverejnili bližšie informácie.