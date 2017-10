V budove Európskej rady v Bruseli sa 20 osôb priotrávilo plynom

Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 13. októbra (TASR) - Budova Európskej rady v Bruseli, kde schôdzujú ministri, ale aj premiéri a prezidenti členských štátov EÚ, sa ocitla dnes v obkľúčení sanitiek a hasičských áut. Približne 20 zamestnancov sa priotrávilo v kuchyni. Incident má na svedomí zrejme zlá kombinácia výparov, uviedli belgické médiá.K incidentu podľa spravodajského portálu televíznej stanice RTL došlo dnes ráno, sanitky a hasičské autá sa zoskupili pred staršou budovou Európskej rady Justus Lipsius, aj keď podľa výpovedí viacerých zamestnancov tejto inštitúcie k incidentu došlo v priestoroch kuchyne v novej budove s názvom Europa. Na budúci týždeň (19.-20. októbra) sa tam stretnú hlavy vlád a štátov na summite EÚ.uviedol pre RTL hovorca zasahujúceho hasičského zboru Pierre Meys.Policajný obvod Brusel-centrum následne médiám potvrdil, že päť ľudí bolo prevezených do nemocnice na vyšetrenie.Hlavný administrátor budovy William Shapcott v ozname pre zamestnancov inštitúcie oznámil, že až do odvolania bol uzavretý prístup k priestorom vedúcim do kuchyne a jedálne.K incidentu došlo v deň, keď sa v budove nenachádzali ministerské delegácie. V októbri totiž všetky ministerské rady zasadajú v Luxemburgu; dnes v tomto meste rokujú ministri spravodlivosti členských krajín Únie.