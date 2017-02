V budove mestského úradu v Svite je k dispozícii nový výťah

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Svit 14. februára (TASR) – V budove Mestského úradu vo Svite pribudol nový výťah, ktorý bude slúžiť aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Objekt je tak na všetkých podlažiach dostupný aj pre zdravotne postihnutých ľudí. Celkové náklady na výstavbu výťahu boli 49.360 eur.uviedla predsedníčka Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo Svite Ľubica Kuzmíková. Ako ďalej doplnila, podobné riešenie by ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu uvítali napríklad aj v budove, kde sídli mestská knižnica. Tá sa nachádza na najvyššom poschodí.S realizáciou projektu sa začalo v júli 2016. Osobný výťah je podľa informácií uvedených na internetovej stránke mesta určený na prepravu deviatich osôb s maximálnou nosnosťou 675 kg.Potreba realizácie výstavby osobného výťahu vyplynula aj z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020. Opatrenia sú zamerané predovšetkým na prístupnosť stavieb, dopravy a prístup k informáciám. Medzi dôležité základné ľudské práva z hľadiska potrieb osôb so zdravotným postihnutím je nevyhnutné zaradiť aj právo na slobodný pohyb.