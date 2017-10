V budúcom roku by sa mali zvýšiť financie na cesty a železnice

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ministerstvo dopravy sa bude môcť v roku 2018 na základe navrhnutého štátneho rozpočtu zaoberať zvýšením peňazí na viaceré oblasti.priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.Ministerstvo financií dnes totiž zverejnilo návrh rozpočtu na rok 2018. Na základe neho by malo ministerstvo dopravy v roku 2018 hospodáriť so sumou 1,18 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 to znamená zníženie o 974 miliónov eur, teda o 45,3 %. Podľa rezortu financií súvisí tento pokles výdavkov pre ministerstvo dopravy s aktualizáciou čerpania prostriedkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.Ducká tiež doplnila, že táto zmena v rozpočte na rok 2018 súvisí s čerpaním európskych fondov a procesom schvaľovania projektov v Bruseli.opísala hovorkyňa.Ministerstvo dopravy má podľa jej slov vo svojom rozpočte na rok 2018 dosť eurofondových zdrojov a súvisiacich prostriedkov na ich spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na pokračovanie výstavby stavieb.zdôraznila Ducká. Nie je tak podľa nej pravdou, že by ministerstvo dopravy muselo v nasledujúcom roku znižovať svoje výdavky.uviedla.