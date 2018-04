V Bukurešti protestujú tisíce zdravotníkov proti zníženiu miezd

Tisíce rumunských zdravotníckych pracovníkov protestujú pred vládnymi úradmi proti zníženiu miezd 26. apríla 2018 v Bukurešti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 26. apríla (TASR) - Tisíce rumunských zdravotníckych pracovníkov protestujú vo štvrtok pred vládnymi úradmi v metropole Bukurešť proti zníženiu miezd.Premávka bola v centre Bukurešti obmedzená, keďže na protest pricestovalo už v stredu do hlavného mesta z rôznych častí krajiny okolo 10.000 ľudí. Tí pohrozili, že začnú štrajk, ak vláda nevyrieši otázku ich miezd. Demonštranti pískali a fúkali do vuvuzel, informovala agentúra AP.Rumunská ľavicová vláda nedávno schválila výrazné zvýšenie platov niektorých štátnych zdravotníckych pracovníkov, pričom niektorým lekárom sa platy viac ako zdvojnásobili. Avšak Leonard Barascu, šéf odborovej organizácie zdravotníkov Sanitas, uviedol, že niektorí zamestnanci stratili na čistom mesačnom plate až do 1100 lei (237 eur).Ministerka zdravotníctva Sorina Pinteaová sa tento týždeň stretla s riaditeľmi nemocníc a vyzvala ich, aby lepšie hospodárili s finančnými zdrojmi a vďaka tomu potom pokryli straty na mzdách.