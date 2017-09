V bulharskej Sofii štartuje Týždeň slovenského filmu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - V bulharskom hlavnom meste Sofia sa začne dnes po druhý raz Týždeň slovenského filmu. Prehliadka predstaví sedem súčasných slovenských snímok.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).Nesúťažná prehliadka má po vydarenom vlaňajšom prvom ročníku predstaviť bulharským divákom aktuálnu slovenskú kinematografiu. Vo výbere celovečerných hraných filmov figuruje dráma z mestského prostredia Čistič (2015) režiséra Petra Bebjaka, film o bývalom olympionikovi a jeho rozhodnutí zúčastniť sa na poslednom zápase Koza (2015) v réžii Ivana Ostrochovského, roadmovie Stanko (2015) režiséra Rasťa Boroša o netradičnom vzťahu dvoch mladých ľudí počas cesty na taliansky vidiek a Učiteľka (2016) režiséra Jana Hřebejka, ktorá prostredníctvom detí manipuluje a vydiera ich rodičov. Výber dopĺňa tragikomédia Martina Šulíka Záhrada (1995) o tridsiatnikovi Jakubovi, ktorý je nespokojný so svojím doterajším životom a pokúša sa nájsť svoje miesto v živote.Dokumentárnu tvorbu zastupuje film Hrana - 4 filmy o Marekovi Brezovskom (2014), filmové svedectvo o krátkom, ale mimoriadne dynamickom živote jedného z najtalentovanejších slovenských hudobníkov novej doby Mareka Brezovského, ktorý osobne na prehliadke uvedie režisér Patrik Lančarič. Diváci si môžu pozrieť aj televíznu snímku S tebou ma baví Slovensko (2015) autorskej dvojice Pavol Barabáš a Róbert Šveda o tom, ako to dopadne, keď sa mladá dvojica v zložení írsky študent a slovenská herečka a vášnivá športovkyňa, rozhodnú na bicykloch spoločne precestovať Slovensko.Prehliadka potrvá do 1. októbra. Týždeň slovenského filmu v Sofii organizuje Veľvyslanectvo SR v Sofii v spolupráci so SFÚ. Filmy sa budú premietať paralelne v dvoch kinách, uvedú ich kultúrne centrum G8 a EuroCinema, najobľúbenejšie sofijské miesta pre milovníkov filmu.