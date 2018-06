V byte v Hesensku našli vrecia s ľudskými pozostatkami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Steinau an der Strasse 11. júna (TASR) - Viacero vriec s ľudskými telesnými pozostatkami objavili v pondelok policajti z nemeckej spolkovej krajiny Hesensko v byte v meste Steinau an der Strasse, a to na základe zatiaľ nešpecifikovaného podnetu. Pozostatky tam evidentne ležali dlhší čas.Kriminalisti podľa informácií prokuratúry v meste Hanau, ktoré sprostredkovala tlačová agentúra DPA, predpokladajú, že vo vreciach sa nachádzajú telesné pozostatky obete zločinu.Vyšetrovatelia už majú v kauze prvého potenciálneho podozrivého, po ktorom sa intenzívne pátra, uviedol hovorca prokuratúry bez ďalších podrobností.Zatiaľ nie sú známe ani detaily o byte, v ktorom sa vrecia našli, totožnosti obete či oznamovateľovi podnetu, ktorý dostala polícia.